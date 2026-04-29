M!LKの「イイじゃん」が、4月29日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、『好きすぎて滅！』に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】M!LK「イイじゃん」MV週間再生数221万7438回を記録。累積再生数は1億29万5841回。本作は、爽やかでキラキラとしたJ-POPサウンドから、サビで雰囲気が一変し、テックハウスというクラブサウンドにガラッと変化する“予想裏切りソング”。新曲も好