昭和の時代に一世を風靡（ふうび）したスポ根ドラマ「柔道一直線」で主役を務めた俳優桜木健一が、制作秘話を明らかにする。懐かしのアイドル歌手、柏原芳恵がMCを務めるJテレの音楽＆トーク番組「柏原芳恵の喫茶☆歌謡界」（土曜午後10時）の5月9日と16日放送分で2週にわたり、ゲストとしてやってくる。柏原がオーナーという設定の「喫茶☆歌謡界」を訪れるスターと、とっておきの話や交遊録など楽しいトークをかわし、ヒット曲な