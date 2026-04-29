佐々木はローテーションの一角をキープできるだろうか(C)Getty Imagesドジャースはシーズ開幕から1か月が経過した現在、先発ローテーション争いの話題が熱を帯びてきている。コンディション不良により調整を続けてきたブレーク・スネルが、マイナーでのリハビリ登板を開始しており、チーム復帰後には現在の先発陣の中の1人と入れ替わることが有力視されている。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見