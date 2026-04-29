現在リーグトップの7本塁打をマークする森下も自打球の影響が心配される（C）産経新聞社阪神は4月28日に行われたヤクルト戦（神宮）に5−10と敗れ、首位から陥落した。先発の才木浩人は2回に味方の失策もからみ、自己ワーストタイとなる2回6失点KO。【動画】これはえぐい！森下の圧巻のホームランシーンさらに、試合中には心配なシーンもあった。主軸の森下翔太は6点を追う8回先頭の打席で相手4番手の木澤尚文と向き合う中