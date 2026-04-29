【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比3.56ドル高の1バレル＝99.93ドルで取引を終えた。101.85ドルまで上昇する場面もあった。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の先行きが不透明な中、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続いていることで供給不安が強まり、買い注文が優勢だった。一方、アラブ首長国連邦（UAE）が石油輸出国機