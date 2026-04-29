フィリーズは２８日（日本時間２９日）、Ｒ・トムソン監督を解任。ベンチコーチのドン・マッティングリー氏が暫定監督としてシーズン終了まで指揮を執ることを発表した。ＵＳＡトゥデー紙のナイチンゲール記者は、Ｘに「アレックス・コーラ氏は、マッティングリー暫定監督に決まる前に、フィリーズの監督をオファーされたが、断った。彼は家族と共に過ごすことに決めた」と投稿。２５日にレッドソックスの監督を解任されたコーラ