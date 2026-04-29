人気コスプレーヤーのミンミコ（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。競泳水着ショットを投稿した。「どーせ競泳水着が好きなんでしょ？」とつづり、紺色の競泳水着姿をアップ。ソファの上で膝を立てたポーズでヒップを突き出し、くびれも際立つ衝撃的ショットを公開した。また、別の投稿では、ピンク色のヒップ大胆露出にハイレグデザインな競泳水着動画も披露。「デジタル写真集買ってほしい2冊発刊しました」と、3月23日