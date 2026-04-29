セーフティーブースターに委嘱された（右から）木原さんとそらジロー＝２８日、神奈川県警本部Ｘ（旧ツイッター）で発信された警察の防犯情報をより多くの人に届ける「ＳＡＦＥＴＹＢＯＯＳＴＥＲ（セーフティーブースター）」に、お天気キャラクターの「そらジロー」と気象予報士の木原実さん（６５）が選ばれ、２８日に神奈川県警に委嘱された。警察庁や県警の公式アカウントの投稿を積極的にリポストし、注意喚起の拡散を図