グラビアアイドル桜りん（30）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。「2026年RISEも宜しくお願いします」とつづり、新コスチュームを投稿した。胸元や肩を大胆に露出したデザインで、黒とオレンジを基調とした谷間がチラリとのぞくワンショルダーのトップスに、ミニスカートに黒いニーハイストッキングで“絶対領域”を披露した衣装を公開。「新コスチュームは、にゃんこ大戦争のにゃんこたちがいます」と報告した。さらに、