ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続落し、前日比25.86ドル安の4万9141.93ドルで取引を終えた。人工知能（AI）を巡る成長への懸念が意識されたことで、売り注文が優勢だった。米新興オープンAIの事業が収益目標を下回って推移し、AIインフラへの支出に社内から懸念の声が出ていると伝わり、半導体エヌビディアなどが売られた。ハイテク株主体のナスダック