柏崎刈羽原発でテロ対策に関わる社員が秘密情報を含む文書を不適切に管理していた問題を受け、原子力規制庁が4月27日、追加検査を開始しました。 原子力規制庁に提出した改善措置が実施されているかなどを確認するということです。