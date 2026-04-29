アメリカのトランプ大統領は、ドイツのメルツ首相が「イランの核兵器保有を容認している」と主張したうえで、「彼は何を言っているのか分かっていない」と強く非難しました。アメリカのトランプ大統領は28日、SNSに投稿し、ドイツのメルツ首相は「イランが核兵器を保有しても構わないと考えている」と主張。「彼は自分が何を言っているかも分かっていない！」と非難し、「ドイツが経済的にも、その他の面でもうまく行っていないの