NY株式28日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均49141.93（-25.86-0.05%） S＆P5007138.80（-35.11-0.49%） ナスダック24663.80（-223.30-0.90%） CME日経平均先物59120（大証終比：-900-1.52%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小動きの一方、本日はＩＴ・ハイテク株に売りが強まり、ナスダックは反落した。今週はマグニフィセント７の決算が控えているが、それを前に調整が出て