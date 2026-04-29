米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24） 米2年債 3.834（+0.037） 米10年債4.345（+0.005） 米30年債4.934（-0.012） 期待インフレ率2.457（+0.008） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。イラン情勢が和らぐ気配が見られず、原油高が続く中で利回りは上昇して始まった。ただ、明日にＦＯＭＣの結果を控えていることや、他国の中銀の政策会合も重なることか