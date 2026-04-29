重機関銃による実弾発射訓練に臨むフィリピン軍の兵士＝25日、南シナ海洋上（共同）【南シナ海洋上・共同】フィリピンで行われている合同軍事演習「バリカタン」で自衛隊と米軍を含む5カ国の部隊は24〜28日、南シナ海で海洋演習を行った。敵の船舶に見立てた標的に実弾を発射し、フィリピン軍のミサイルフリゲート艦「ミゲル・マルバー」に共同通信記者らを招いて公開した。排他的経済水域（EEZ）を含む南シナ海で実効支配の拡大