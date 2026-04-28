「キス（Kith）」が、ニューヨーク発のペットブランド「ワグウェア（wagwear）」とのコラボレーションによるブランド初のペットコレクション「Kith for wagwear」を発売した。キス Tokyo、キス Osaka、キス公式サイト、キス公式アプリで取り扱っている。【画像をもっと見る】アパレルは、機能性を軸にしたシルエットに、キスのデザイン視点を加えた構成で、さまざまな体格の犬に対応。「Nylon Rainbreaker」はXS〜XLの5サイズ