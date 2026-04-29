記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」が、今年も始動する。新シーズン初回は、関西の有望大学生投手の調査に向かった。近大右腕・宮原廉投手が、今秋ドラフト上位候補に挙がる理由を解き明かす。（取材＝河合洋介）球速、スピン量、角度。球質を高める上で大切な要素が、近大・宮原の直球には全てそろっている。自己最速154キロは、近畿圏の大学生投手でトップに立つ。