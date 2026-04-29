お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が体調不良のため、当面の間休養する。所属事務所から28日、発表された。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。関係者は取材に「休養の期間は設けずに回復を優先させる方針と聞いている」と明かした。日村は