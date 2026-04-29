歌手の研ナオコ（72）が、放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜前8・00）で、異様な存在感を放っている。デビュー55年で初の朝ドラ出演。百戦錬磨のベテランながら「朝ドラは今までで一番緊張する仕事」と並々ならぬ覚悟で日々撮影に挑んでいる。明治時代を舞台に、見上愛（25）と上坂樹里（20）演じる2人の主人公が、日本初の看護師として活躍する姿を描く作品。研はそんな2人を見守る「語り」と、時に背中を押す