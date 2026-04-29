皐月賞1着ロブチェン（牡＝杉山晴）はダービー（5月31日、東京）へ。青葉賞を制したゴーイントゥスカイ（牡＝上原佑）は武豊とダービー。ホープフルS8着後に右第1指骨剥離骨折で休養していたジャスティンビスタ（牡＝吉岡）もダービーを目標に調整を進める。桜花賞2着ギャラボーグ（牝＝杉山晴）はオークス（5月24日、東京）。