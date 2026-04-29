◇WBC・WBA世界ミニマム級王座統一戦12回戦●八重樫東判定井岡一翔○（2012年6月20日ボディメーカーコロシアム＝大阪府立体育館）【世紀の日本人対決を語る（3）】日本で公認された世界王座が2団体だった2012年6月20日、史上初となる日本人の世界王者同士による2団体王座統一戦が行われた。WBA世界ミニマム級王者だった八重樫東氏（43＝現大橋ジム・トレーナー）はWBC世界同級王者・井岡一翔と対戦し、日本ボクシング