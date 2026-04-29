俳優の賀来賢人（36）がプロデュース・出演の映画「NeverAfterDark/ネバーアフターダーク」（監督デイブ・ボイル、6月5日公開）のジャパンプレミアが28日、都内で行われた。賀来がボイル監督と設立した製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品で、霊媒師の姉妹が洋館の超常現象の謎に挑むホラー。既に海外の映画祭で複数の受賞歴があり「世界を目指し、ボーダーレスな観客に楽しんでもらえるものを今後も仕込んでいきます」とさ