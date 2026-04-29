柔道家の阿部一二三（28）と妹の詩（25）が28日、都内で行われた劇場版「魔法科高校の劣等生四葉継承編」の完成披露上映会にゲスト出演した。作中では、妹が兄を「さすがはお兄さまです」と称えるせりふが人気。ステージ上で妹役の声優・早見沙織（34）から指導を受けた詩は、兄と向き合うと「さすがはお兄さまです！」と兄を称賛。一二三は「これで絶対優勝できます」と喜んだ。5月8日公開。