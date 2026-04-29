俳優の寺島進（62）が28日、都内で「65歳からのハワイ」プロジェクトの発表会に出席した。シニアをメインターゲットにした施策で、応援団長に就任し「西部警察の渡哲也さんみたいで格好良いよな。これからは団長って呼べよ」と上機嫌。ハワイへの渡航歴は、今回のプロモーション映像撮影が2回目だったが「10代からアロハを着ているから、歴は長い。人も温かくて、おおらかな気持ちになる。海、空の両方でダイビングをしたい」