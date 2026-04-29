マイラーズC5着オフトレイル（牡5＝吉村）は菅原明で安田記念（6月7日、東京）。金鯱賞1着シェイクユアハート（牡6＝宮）は宝塚記念（6月14日、阪神）。中山牝馬S4着エリカエクスプレス（牝4＝杉山晴）は武豊でヴィクトリアマイル（5月17日、東京）。同8着パラディレーヌ（牝4＝千田）も坂井でヴィクトリアマイル。