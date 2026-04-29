JRAが馬券発売する「第152回ケンタッキーダービー」に日本から2頭が参戦。UAEダービー覇者ワンダーディーン（牡3）を管理する高柳大輔師（48）は24年テーオーパスワード（5着）に続く2頭目の遠征で日本調教馬初の快挙に挑む。勲章を手にした自信を胸に大一番に挑む。ワンダーディーンのUAEダービー制覇は、開業9年目の高柳大厩舎にとってのうれしい海外重賞初V。22年サウジC8着（テーオーケインズ）から10回以上挑み続けて結果