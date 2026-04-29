◇セ・リーグヤクルト10―5阪神（2026年4月28日神宮）ヤクルトは28日、阪神との首位攻防3連戦初戦を10―5で制し、わずか3日で首位に返り咲いた。故障で出遅れて今季初めて1軍登録の内山壮真内野手（23）が「3番・二塁」で出場し、2回の6得点ビッグイニングを締める2点適時打を放った。ここまで全試合で3番には捕手を置いてきたが、打線を大幅に組み替え。12安打10得点と機能し、連敗を3で止めた。池山監督が大幅に打順を