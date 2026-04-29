タレントの香取慎吾（49）が28日、都内で睡眠サプリ「ドリエル」の新商品発表会に出席した。同時間帯に行われた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）の引退会見の様子を見てから会場に登場。「（2人の）これからにも期待したいし、フィギュアスケートペアの未来に自分が何か力になれることがありましたら、ぜひ！」とエールを送った。