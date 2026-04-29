ヤクルト・オスナが来日6年目で初の2軍再調整となった。23年8月や、24年10月に故障での出場選手登録を外れたことはあるが、不振では初めて。不動の4番だったが直近11打席無安打で、池山監督は「見逃してほしいボールも手を出してたので」と説明した。この日、神宮球場で直接伝えたことを明かし「また元気な姿で戻ってくるというのを願いながら。先は長いし」と復調を願った。