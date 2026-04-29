神奈川県小田原市神奈川県小田原市は、人工知能（ＡＩ）を活用したオンデマンドバスの実証運行の対象を市内東部の前羽・下中地区とする方針を固めた。交通不便地域の解消が狙いで、期間は１１月から来年３月までを予定。来年度以降も継続していく見通しで、利用実態などの検証を深めて本格導入の実現可能性を探る。市地域交通課によると、慢性的な運転手不足などを理由に神奈川中央交通から運行路線の今後の在り方について協議