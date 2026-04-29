2025年4月期に放送された芳根京子主演ドラマ『波うららかに、めおと日和』の続編が、フジテレビ系にて今秋放送されることが決まった。併せて、ティザービジュアルが解禁となった。【写真】芳根京子＆本田響矢、『波うららかに、めおと日和』笑顔と涙のクランクアップショット『波うららかに、めおと日和』は、累計250万部を突破した西香はちによる漫画を実写化したハートフル・昭和新婚ラブコメ。前作では昭和11年を舞台に、主