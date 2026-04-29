◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）右打者６人も投打ともに完敗だ。試合後、巨人の阿部慎之助監督（４７）は「全部流れが向こうに。こっち側は打っても全部いいところに飛んでアウトになったり。本当に流れを持ってこられなかったっていうね。床田くんにもいいところに投げられて」と淡々と振り返った。ゴールデンウィーク９連戦初戦はチーム３年ぶりの１８被安打、１―１１の一方的な展開で黒星ス