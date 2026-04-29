シンガー・ソングライターのさだまさしが音楽を担当したテレビドラマ「北の国から」の放送４５周年を記念したコンサートが行われることが２８日、分かった。音楽監督を務めるさだが出演し、７月１６日に東京国際フォーラムホールＡで開催される。名曲「北の国から―遙かなる大地より」をはじめ、「純のテーマ」「螢のテーマ」など、さだによるドラマ音楽をスペシャルバンドが演奏する。プロデューサーとして、さだの音楽活