「軽さは正義」「パワーは求めないけどモッサリ系NG」「つま先ツンツンは乗りたくない」。 これらは愛車を選ぶ際に誰もが考える要素なのだが、すべてを満たす現行車は意外と少ない。そんな中、軽さ、速さ、足つき性の3つを高次元で実現しているマシンがスクランブラードゥカティだ。さらに性能面だけでなく「自由」「楽しさ」「自己表現」といったワードを軸に日常の移動から週末の冒険まで、ライダーの