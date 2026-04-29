◇パ・リーグロッテ3―1楽天（2026年4月28日ZOZOマリン）仲間への熱い思いが原動力になった。ロッテの先発・ジャクソンが来日最多となる116球を投げ、7回1安打無失点。5四死球と制球に苦しみながら、こちらも来日最多の12三振を奪って今季2勝目を挙げた。「今日はエネルギーにあふれていたと思う。種市君がああいうことになって、先発陣を引っ張っていくという気持ちで投げた」先発陣の柱として期待されていた種市が25