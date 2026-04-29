◇パ・リーグ楽天1―3ロッテ（2026年4月28日ZOZOマリン）6回7安打3失点で2敗目を喫した、楽天先発・荘司は先に失点したことを悔やんだ。「1点勝負。先制点はあげないようにと投げていたけど…」。ジャクソンとの投手戦で、4回まで2安打無失点で7奪三振。しかし5回2死二塁から佐藤の右前適時打で先制を許した。今季3度目の3連敗で10日以来の借金1。29日はNPB復帰後初勝利を目指して前田健が先発する。三木監督は「何と