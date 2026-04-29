◇セ・リーグ巨人1―11広島（2026年4月28日東京D）巨人・投手陣が23年4月27日の阪神戦の19被安打以来となる、3年ぶりの18被安打で11失点大敗した。打線も3安打1得点と沈黙し阿部監督は「打っても全部いいところに飛んでアウトになったり。床田君にもいいところに投げられて、流れを持ってこられなかった」と完敗を受け止めた。先発の則本が5回12安打6失点でまたも移籍後初勝利は持ち越し。救援陣も失点を重ねた。吉川