21日の試合前練習で顔面に打球が直撃した巨人・泉口が、ボールを使った練習を再開した。「脳振とう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断を受け「死に関わるような事故だったので、本当に生きていて良かった」と振り返る。ジャイアンツ球場でキャッチボールやノック、ティー打撃を行い「今日は初めて実技をやったので野球ができる喜びを改めて感じた」と笑顔を見せた。