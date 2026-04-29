陸上の織田記念国際に出場する有力選手が競技前日の28日、会場のホットスタッフフィールド広島で会見に出席した。女子100メートル障害で昨夏日本歴代2位の12秒71をマークした中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）は「（今季は）陸上人生で最大のチャレンジをする年にしたい」と抱負。将来的な目標として12秒5前後のタイムを掲げ「一年のいいスタートになれば」と意気込んだ。男子100メートルで昨夏に高校記録の10秒00を出した清