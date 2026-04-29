シンガー・ソングライターさだまさし（74）が出演・音楽監督を務める、放送開始45周年記念「北の国からスペシャルコンサート」が7月16日午後6時30分から東京国際フォーラムホールAで開催されることが29日、発表された。2021年（令3）に88歳で亡くなった田中邦衛さんが主演した、フジテレビ系ドラマ「北の国から」は81年（昭56）10月から82年3月まで連続ドラマとして放送された。その後は「'83冬」から「2002遺言」まで8本のスペ