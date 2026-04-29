右ハムストリングの筋損傷でリハビリ中の阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２８日、ＳＧＬで行われた残留練習に参加し、フリー打撃を再開した。乾いた打球音が順調ぶりを物語る。金の卵はコンパクトかつ力強いスイングで快音を連発し、４１スイングで柵越え５本。左中間フェンス直撃の長打や、右方向へライナー性の打球もあった。打撃練習前には５０メートルダッシュを繰り返し、離脱後初となる外野ノッ