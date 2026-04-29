高梨の意外な素顔が話題を呼んでいる(C)Getty Images2月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルに輝いた、ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅が、自身のインスタグラムを更新。プライベート姿をアップし話題を呼んでいる。【写真】かっけぇー！と話題を呼んでいる高梨の実際のショット「Home」というコメントとともに公開されたショットでは、上半身は黒のアウターを身にまとい、キャップをかぶり、下はストリー