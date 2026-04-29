「西武１−２日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）新助っ人がチームを救った。ベルーナドームの長い階段を上りきった日本ハム・新庄剛志監督（５４）は、息を切らせながら「カッちゃん（カストロの愛称）の上げ時、完璧でしたね」と笑った。１軍再昇格即スタメンのカストロが同点打＆決勝弾。連敗を４で止める立役者となり、用兵がズバリと的中した。１点を追う五回無死一塁では、渡辺から右中間への同点適時二塁打。そして