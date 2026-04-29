「ロッテ３−１楽天」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）力でねじ伏せた。ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（２９）は最速１５５キロの直球を主体に、球場特有の風で鋭く変化したチェンジアップ、カーブで六回１死まで無安打。５四死球と荒れ球も奏功して、７回１安打無失点、来日最多の１２奪三振で２勝目を挙げた。「エネルギーにあふれていた。種市君がああいう形になってしまったので、先発陣として一つになって導こ