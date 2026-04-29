◇セ・リーグDeNA0―3中日（2026年4月28日バンテリンD）DeNA・先発の東が6回6安打3失点でまとめたが、援護がなく今季2敗目を喫した。4回、阿部に新設された右翼ホームランウイングへの2ランを浴び「言い訳にしかならないけど、あれで入るのかと。正直驚いています」と本音を漏らした。23年4月30日からの中日戦連勝は11でストップ。同戦に先発して黒星を喫したのは18年6月23日以来、8年ぶり。「試合をつくれたけど、求