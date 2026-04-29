◇パ・リーグ西武1―2日本ハム（2026年4月28日ベルーナD）西武は打線が振るわず、3連勝と勝率5割復帰を逃した。先発の渡辺は8回4安打1失点で117球の力投も、初回の長谷川のソロのみ1安打と打線が沈黙した。同点の9回から登板したドラフト2位左腕・岩城が、カストロに決勝ソロを被弾。11試合目の登板で初被弾、初黒星となり「自分が苦しい感じの攻め方、カウントになってしまった。一球の怖さを改めて感じました」と振り