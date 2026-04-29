シリウスコルトは初の1400メートル戦。マイルだった前走ダービー卿チャレンジTでやや力みがあったことを考えれば、距離短縮はプラスに働きそうだ。田中勝師も「マクフィ産駒だからね。徐々に短い距離仕様になっている」と条件好転を強調。新コンビ田辺とともに波乱を演出する。