スノーボード女子アルペンで、今季で引退した竹内智香さん（４２）＝広島ガス＝の五輪７大会連続出場の偉業が、ギネス記録に登録された。冬季五輪の女子では世界最長。２８日に都内で認定式が行われ「五輪から帰ってきてから『７大会連続はすごいね』と言葉をかけていただくが、それだけ支えてくださった人がいるということ。支えてくださった人も五輪７大会分のギネス記録だと思う。競技人生で得たご縁を大切に今後も頑張ってい