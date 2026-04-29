ロブチェンで皐月賞を制するなど、今年もJRAリーディング首位を快走する杉山晴厩舎は砂路線にも大物候補メルカントゥールがいる。半兄コパノキッキングはダート短距離戦線で活躍したが、これまでのレースぶりから距離延長に不安はなさそう。杉山晴師は「中間も順調。まだ粗削りな面があるので、かえって1900メートルになるのはいいかも。レースはしやすくなる」とコメントした。