再十両の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が２８日、東京・両国国技館で関取衆の親睦会である力士会に出席。２３年夏場所以来、１８場所ぶりの関取復帰で約３年ぶりの力士会に「懐かしい。顔ぶれもすごい変わった。若い関取が増え、年齢的に僕は上の方。月日がたったんですね」と感慨を口にした。稽古では関取用の白まわし姿を新調。幕下以下が着用する黒まわしは「捨てました。もう戻らない」と意気込んだ。元幕内が序ノ口降下後に再